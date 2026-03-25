Research & Development World

Rainin Vero electronic pipettes target routine liquid-handling workflows

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Analytica 2026, Munich — Mettler Toledo showed the Rainin Vero electronic pipettes at Analytica 2026. Available in 1, 8, or 12 channels across multiple volume ranges.

Rainin Vero — Key Specs
Channels 1, 8, or 12
Single-channel ranges 0.5–10, 2–20, 10–100, 20–200, 20–300, 100–1000 µL
8-channel ranges 0.5–10, 2–20, 5–50, 20–200, 20–300, 100–1200 µL
Launch date Feb 16, 2026

Positions Rainin’s electronic pipette offering alongside its manual lines.

Announced at Analytica 2026, Munich, March 24–27.

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