Rainin Vero electronic pipettes target routine liquid-handling workflows

Analytica 2026, Munich — Mettler Toledo showed the Rainin Vero electronic pipettes at Analytica 2026. Available in 1, 8, or 12 channels across multiple volume ranges.
|Rainin Vero — Key Specs
|Channels
|1, 8, or 12
|Single-channel ranges
|0.5–10, 2–20, 10–100, 20–200, 20–300, 100–1000 µL
|8-channel ranges
|0.5–10, 2–20, 5–50, 20–200, 20–300, 100–1200 µL
|Launch date
|Feb 16, 2026
Positions Rainin’s electronic pipette offering alongside its manual lines.
Announced at Analytica 2026, Munich, March 24–27.