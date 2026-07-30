Presenting the 2026 R&D 100 Finalists

A total of 149 Finalists for the 2026 R&D 100 Awards have been announced by R&D World. Now in its 64th year, the global science and innovation competition drew entries from eight countries. A similarly global judging panel featured more than 50 industry professionals. Of the 149 Finalists, 76, or 51%, named at least one co-developing partner.
The Finalists are listed below by category and then alphabetically by product name. Each listing includes the primary submitting organization, followed by any co-developing organizations, as provided to R&D World.
All Finalist, Winner, and additional logos are available for download here.
The 2026 R&D 100 gala banquet will be held at the Grand Hyatt Scottsdale Resort in Arizona on November 19, 2026.
Congratulations from our whole staff to all of this year’s Finalists. Being named a Finalist is a significant achievement. Well done!
2026 R&D 100 Finalists
Winners, a subset of these Finalists, will be announced on August 6, 2026.
Analytical/Test
Pacific Northwest National Laboratory; Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (Ginkgo)
OUR United Corporation; The Second Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University; The First Affiliated Hospital of Fujian Medical University; Qilu Hospital of Shandong University; The First Affiliated Hospital of Xi’an Jiaotong University; Beijing Tiantan Hospital of Capital Medical University
State University of New York (SUNY) at Buffalo
National Atomic Research Institute (NARI); Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital; Chang Bing Show Chwan Memorial Hospital; Shuang-Ho Hospital; Far Eastern Memorial Hospital; Linkou Chang Gung Memorial Hospital; National Cheng Kung University Hospital
Hitachi, Ltd.; Hitachi High-Tech Corporation; Nagano Automation Co., Ltd.
ScienceEdge Inc.; Kyoto University
Sandia National Laboratories (SNL); New Mexico Tech
Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC); National Health Research Institutes
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory
University of Pittsburgh; Sensible Photonics
BrightSpot Automation; National Laboratory of the Rockies
Argonne National Laboratory; Kyma Technologies
Pacific Northwest National Laboratory
Spear Bio Inc.
Nirrin Technologies
Thermo Fisher Scientific
Oak Ridge National Laboratory
Pacific Northwest National Laboratory; BaySpec, Inc.
E-Sense Innovation & Technology
Waters Corporation; Indiana University; Megadalton Solutions
IT/Electrical
Industrial Technology Research Institute (ITRI); Public Television Service
Los Alamos National Laboratory
Sandia National Laboratories (SNL); University of Michigan
Hitachi America, Ltd.; Hitachi Energy
Los Alamos National Laboratory
Oak Ridge National Laboratory; New Sun Road, P.B.C.; Casa Pueblo
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute
Oak Ridge National Laboratory; BMW Group (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft)
Southwest Research Institute
Los Alamos National Laboratory; Lawrence Livermore National Laboratory; Nevada National Security Sites; Oak Ridge National Laboratory; Pacific Northwest National Laboratory; Sandia National Laboratories
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory; NASA Space Communications and Navigation (SCaN) Program
Hong Kong Productivity Council; Electrical and Mechanical Services Department, HKSAR Government; Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society
Mitsubishi Electric Corporation; Mitsubishi Electric Plant Engineering Corporation; Mitsubishi Electric Research Laboratories; Nagoya University; Japan Atomic Energy Agency
Toyota Central R&D Labs., Inc.; Daihatsu Motor Co., Ltd.
Industrial Technology Research Institute (ITRI)
Mechanical/Materials
Oak Ridge National Laboratory; Samsung Electronics America
Oak Ridge National Laboratory; California Institute of Technology
Qnity Electronics, Inc.
Sandia National Laboratories
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute; Well Lead Medical Co., Ltd.
Vitro Architectural Glass
Purdue University
Dow Performance Silicones
Oak Ridge National Laboratory
DuPont
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute; Graphex Innovation and Technology Limited
National Laboratory of the Rockies
Savannah River National Laboratory; Rutgers, The State University of New Jersey; Washington State University; Alfred University; University of South Carolina; Missouri University of Science and Technology; Pacific Northwest National Laboratory
DuPont Water Solutions
Toyota Research Institute of North America; Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech); MIRISE Technologies Corporation
Mint Innovation; HP Inc.
University of Pittsburgh; CorePower Magnetics; National Magnetics Group, Inc.
University of Colorado Boulder
SABIC
Industrial Technology Research Institute (ITRI)
National Laboratory of the Rockies
Pinturas Berel, S.A. de C.V.
University of Pittsburgh; Idaho National Laboratory; National Energy Technology Laboratory
Industrial Technology Research Institute (ITRI)
Asian Paints Limited
General Motors; Shanghai Jiao Tong University; Sairolf Metal Forming Co., Ltd.; Nanjing Steel Co., Ltd.
Mitsubishi Electric Corporation; Mitsubishi Electric Engineering Company, Limited
Axalta Coating Systems
Other
Hong Kong Productivity Council; CS Tech Solution Limited
Colossal Biosciences
Process/Prototyping
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute; Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (HACTL)
Argonne National Laboratory
General Motors LLC
Taiwan Textile Research Institute (TTRI); Mizuno Corp.
Los Alamos National Laboratory; United States Air Force Academy; Plasma Controls LLC
Taiwan Textile Research Institute (TTRI); Jade Long John Enterprise Co., Ltd.; Far Eastern New Century Corporation; Long John Tsung Right Industrial Co., Ltd.; Pro Arch International Development Enterprise Inc.
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute; Yau Lee Group
Argonne National Laboratory
Taiwan Textile Research Institute (TTRI); Sangtech Lab Inc.
Johnson Matthey; Core Natural Resources; Oak Ridge National Laboratory
Los Alamos National Laboratory
Yale University; Purdue University; University of Maryland; Princeton University; Polymer-X Inc.
Argonne National Laboratory; General Motors LLC
Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge National Laboratory; ARC Specialties, Inc.
Pacific Northwest National Laboratory
Lawrence Livermore National Laboratory
Massachusetts Institute of Technology, Plasma Science and Fusion Center; Brookhaven Technology Group Inc.; Tufts University, Mechanical Engineering Department
Thermo Fisher Scientific
Sandia National Laboratories (SNL)
Pacific Northwest National Laboratory
Industrial Technology Research Institute (ITRI)
Oak Ridge National Laboratory; Ames National Laboratory; Critical Materials Innovation Hub; Orbis Electric
Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge National Laboratory; University of Maine, Advanced Structures and Composites Center
National Atomic Research Institute (NARI); DIAN-TANG Resources & Materials Co., Ltd.; SHIANG-YING Refractories Co., Ltd.; Taoyuan District Agricultural Research and Extension Station, Ministry of Agriculture
Oak Ridge National Laboratory
Path Robotics
Oak Ridge National Laboratory; Florida Industrial and Phosphate Research Institute (FIPR)
Oak Ridge National Laboratory; TRISO-X; Arc Impact
Lawrence Livermore National Laboratory; Coastline Optics, Inc.
University of Tennessee, Knoxville; Oak Ridge National Laboratory
MIT Lincoln Laboratory
Oak Ridge National Laboratory; Whirlpool Corporation
General Motors Research and Development
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory; Johns Hopkins University
ACM Research
Lawrence Livermore National Laboratory
Hitachi America, Ltd.
AiMiLi Inc.; University of Pittsburgh; Corning Incorporated
Oak Ridge National Laboratory; Captis Aire LLC
Oak Ridge National Laboratory; National Laboratory of the Rockies
Los Alamos National Laboratory
Idaho National Laboratory
Hong Kong Productivity Council; VersaTech Energy Innovation Limited
Software/Services
MIT Lincoln Laboratory
Siemens Healthineers AG
Idaho National Laboratory
National Laboratory of the Rockies; BNSF Railway; Southwest Research Institute; University of Texas at Austin; University of Illinois Urbana-Champaign
Sandia National Laboratories (SNL)
Los Alamos National Laboratory
Los Alamos National Laboratory; University of Michigan; Georgia Institute of Technology; Massachusetts Institute of Technology; University of Texas at Austin; Ohio State University; NumFOCUS
Oak Ridge National Laboratory (ORNL); National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
Oak Ridge National Laboratory; Southern California Edison
Sandia National Laboratories (SNL); Management Sciences Inc. (MSI)
Oak Ridge National Laboratory; National Laboratory of the Rockies (formerly National Renewable Energy Laboratory); Toyota Motor North America
Argonne National Laboratory; Idaho National Laboratory
Sandia National Laboratories (SNL); University of Tennessee’s Innovative Computing Laboratory
Oak Ridge National Laboratory; Oklahoma State University
MIT Lincoln Laboratory
MIT Lincoln Laboratory; Northeastern University
Argonne National Laboratory
Institute for Information Industry (III); HTC Corporation; National Taitung University
Sandia National Laboratories (SNL)
Oak Ridge National Laboratory
MIT Lincoln Laboratory
Ship and Ocean Industries R&D Center (SOIC); Merit Lilin Ent. Co., Ltd.
Matlantis
Oak Ridge National Laboratory; University of Tennessee
Institute for Information Industry
UL Research Institutes’ Fire Safety Research Institute; U.S. Fire Administration (USFA); Department of Homeland Security Science and Technology Directorate (DHS S&T)
Sandia National Laboratories (SNL)
Automotive Research & Testing Center
National Laboratory of the Rockies; Sandia National Laboratories; Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL); Oak Ridge National Laboratory (ORNL); Argonne National Laboratory (ANL); Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL)
Lawrence Livermore National Laboratory
Lawrence Berkeley National Laboratory
Argonne National Laboratory; Illinois Institute of Technology; Encore Consulting Services, Inc.
Lawrence Livermore National Laboratory
Idaho National Laboratory
Lawrence Berkeley National Laboratory
Idaho National Laboratory; Oak Ridge National Laboratory
Institute for Information Industry (III); Foxconn Interconnect Technology Limited (FIT)
Viz.ai
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