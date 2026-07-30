Research & Development World

Presenting the 2026 R&D 100 Finalists

By |

R&D 100 Finalist

A total of 149 Finalists for the 2026 R&D 100 Awards have been announced by R&D World. Now in its 64th year, the global science and innovation competition drew entries from eight countries. A similarly global judging panel featured more than 50 industry professionals. Of the 149 Finalists, 76, or 51%, named at least one co-developing partner.

The Finalists are listed below by category and then alphabetically by product name. Each listing includes the primary submitting organization, followed by any co-developing organizations, as provided to R&D World.

All Finalist, Winner, and additional logos are available for download here.

The 2026 R&D 100 gala banquet will be held at the Grand Hyatt Scottsdale Resort in Arizona on November 19, 2026.

Congratulations from our whole staff to all of this year’s Finalists. Being named a Finalist is a significant achievement. Well done!

2026 R&D 100 Finalists

Winners, a subset of these Finalists, will be announced on August 6, 2026.

Analytical/Test

Anaerobic Microbial Phenotyping Platform (AMP2)
Pacific Northwest National Laboratory; Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (Ginkgo)
CybeRay Pro
OUR United Corporation; The Second Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University; The First Affiliated Hospital of Fujian Medical University; Qilu Hospital of Shandong University; The First Affiliated Hospital of Xi’an Jiaotong University; Beijing Tiantan Hospital of Capital Medical University
Determining the Percentage of Recycled Plastic Content in a Plastic Product
State University of New York (SUNY) at Buffalo
ECDaim Brain Perfusion Image Analysis System
National Atomic Research Institute (NARI); Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital; Chang Bing Show Chwan Memorial Hospital; Shuang-Ho Hospital; Far Eastern Memorial Hospital; Linkou Chang Gung Memorial Hospital; National Cheng Kung University Hospital
Globe Scan: A Non-Contact Laser Dimensional Scanning Probe
Hitachi, Ltd.; Hitachi High-Tech Corporation; Nagano Automation Co., Ltd.
InFocus κ FDTR: Thermal Property Microscope
ScienceEdge Inc.; Kyoto University
Megasonics (MEGA-NAV)
Sandia National Laboratories (SNL); New Mexico Tech
Omni Magnetic-Stimulation Neuromodulation System
Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC); National Health Research Institutes
OsteoSEE
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory
Photonic BMS
University of Pittsburgh; Sensible Photonics
PLus-Spot Solar Panel Tester
BrightSpot Automation; National Laboratory of the Rockies
RADXtract
Argonne National Laboratory; Kyma Technologies
Sensor Fish Suite + Hydropower Biological Evaluation Toolset (HBET): Field-Proven Bio-Inspired Measurement and Analytics for Sustainable Water Infrastructure
Pacific Northwest National Laboratory
SPEAR UltraDetect™ BD-pTau 217 Assay
Spear Bio Inc.
TALOS
Nirrin Technologies
Thermo Scientific™ Orbitrap™ Excedion™ Pro mass spectrometer
Thermo Fisher Scientific
Thermostable Serine Recombinase Assisted Genome Engineering (tSAGE): 90% Faster Foreign DNA Insertion for Thermophilic Microbes
Oak Ridge National Laboratory
VaporID
Pacific Northwest National Laboratory; BaySpec, Inc.
VitoCheck
E-Sense Innovation & Technology
Waters Xevo™ CDMS
Waters Corporation; Indiana University; Megadalton Solutions

IT/Electrical

AiBP, AI Broadcasting Platform for Accessible Public Information
Industrial Technology Research Institute (ITRI); Public Television Service
Architector
Los Alamos National Laboratory
Electro-Thermo-Chemical Random Access Memory (ETCRAM)
Sandia National Laboratories (SNL); University of Michigan
Hitachi Energy’s Optimization product offering
Hitachi America, Ltd.; Hitachi Energy
ICONS: Integrated Composite Optical Neutron Sensor
Los Alamos National Laboratory
Microgrid Orchestrator—A Distributed Controller for Networked Microgrids
Oak Ridge National Laboratory; New Sun Road, P.B.C.; Casa Pueblo
Multispectral Imaging for Advanced Surveillance Operations
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute
ORNL & BMW 22kW Polyphase Wireless Power Transfer System with Rotating Magnetic Fields
Oak Ridge National Laboratory; BMW Group (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft)
Parallelogram Synchronized Truss Assembly (PaSTA)
Southwest Research Institute
Persistent DynAMICS
Los Alamos National Laboratory; Lawrence Livermore National Laboratory; Nevada National Security Sites; Oak Ridge National Laboratory; Pacific Northwest National Laboratory; Sandia National Laboratories
PExT – Polylingual Experimental Terminal
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory; NASA Space Communications and Navigation (SCaN) Program
PipeX: A Versatile Crawling Robot for Multi-modal Inspection of Pipeline
Hong Kong Productivity Council; Electrical and Mechanical Services Department, HKSAR Government; Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society
Radioactive airborne particulate monitor
Mitsubishi Electric Corporation; Mitsubishi Electric Plant Engineering Corporation; Mitsubishi Electric Research Laboratories; Nagoya University; Japan Atomic Energy Agency
Smart Power Hub® (SPH)
Toyota Central R&D Labs., Inc.; Daihatsu Motor Co., Ltd.
UNR, Ubiquitous Network-Native Radar Platform
Industrial Technology Research Institute (ITRI)

Mechanical/Materials

Affordable Efficient Thermoelectric Dishwasher with Enhanced Drying
Oak Ridge National Laboratory; Samsung Electronics America
Algae composite
Oak Ridge National Laboratory; California Institute of Technology
AR™ 300E Series EUV Underlayer
Qnity Electronics, Inc.
BatterUP
Sandia National Laboratories
Biocide-Free Bacteria-Repellent Nanofiber Breathing System Filters
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute; Well Lead Medical Co., Ltd.
BirdSmart® Bird Safe Glass
Vitro Architectural Glass
CryoCharge-100™
Purdue University
DOWSIL™ EG-4175 Silicone Gel
Dow Performance Silicones
DuoDefend: Affordable, Nontoxic, and Versatile Flame Retardants
Oak Ridge National Laboratory
DuPont™ Liveo™ Pharma TPE Ultra-Low Temperature Tubing
DuPont
DyeMate-SC
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute
EcoFlux
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute; Graphex Innovation and Technology Limited
Economic Long-Duration Energy Storage by Using Low-Cost Particle-Based Thermal Energy Storage (ENDURING)
National Laboratory of the Rockies
Engineered Cermets for Advanced Reactor Waste Disposal
Savannah River National Laboratory; Rutgers, The State University of New Jersey; Washington State University; Alfred University; University of South Carolina; Missouri University of Science and Technology; Pacific Northwest National Laboratory
FilmTec™ Fortilife™ XC220 Membrane
DuPont Water Solutions
High Power Density Embedded-die PCB–based Automotive Traction Inverter
Toyota Research Institute of North America; Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech); MIRISE Technologies Corporation
HP certified closed-loop recycled copper
Mint Innovation; HP Inc.
HyperFlux Ferrite Nanocomposite
University of Pittsburgh; CorePower Magnetics; National Magnetics Group, Inc.
Mesoporous optically clear heat insulators (MOCHI)
University of Colorado Boulder
NORYL™ V0150TW / V0150IR2 Resins
SABIC
N₂O CAT: Low Temperature NOx Free N₂O Abatement System
Industrial Technology Research Institute (ITRI)
Perforated Membranes for the Efficient Conversion of Carbon Dioxide and Carbon Monoxide to Organic Compounds
National Laboratory of the Rockies
Pintura Autoenfriante
Pinturas Berel, S.A. de C.V.
REFLEX™
University of Pittsburgh; Idaho National Laboratory; National Energy Technology Laboratory
Selective and Optimized Low-regen sorbent for Industrial and Direct air capture (SOLID)
Industrial Technology Research Institute (ITRI)
Smart Care CureAssure
Asian Paints Limited
UniSteel 1900 ChainDieForm
General Motors; Shanghai Jiao Tong University; Sairolf Metal Forming Co., Ltd.; Nanjing Steel Co., Ltd.
VFT heat exchanger for City Multi
Mitsubishi Electric Corporation; Mitsubishi Electric Engineering Company, Limited
Voltatex®4440 Gelcoat
Axalta Coating Systems

Other

CarbonLock Blocks
Hong Kong Productivity Council; CS Tech Solution Limited
Non-Invasive Cloning from Blood
Colossal Biosciences

Process/Prototyping

100% Closed-loop Recycled Plastic Sheets
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute; Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (HACTL)
Argonne Rare Earth Magnet Electrorefining Process
Argonne National Laboratory
Automated Craftsmanship
General Motors LLC
Automated Single-station Manufacturing Process for Seamless, Ultra-Lightweight Footwear
Taiwan Textile Research Institute (TTRI); Mizuno Corp.
Autonomous Ion Mass Spectrometer Sentry (AIMSS)
Los Alamos National Laboratory; United States Air Force Academy; Plasma Controls LLC
Beyond Mono-Material: One-Step Separation and Decolorization of Footwear’s Hardest Waste into Manufacturing-Grade rPET
Taiwan Textile Research Institute (TTRI); Jade Long John Enterprise Co., Ltd.; Far Eastern New Century Corporation; Long John Tsung Right Industrial Co., Ltd.; Pro Arch International Development Enterprise Inc.
CarbonTrust
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute; Yau Lee Group
Cathode Upcycling Through Precipitation
Argonne National Laboratory
CellNet™: Next-Generation Blood Filters – High Purity, Water-Free, and Solvent-Free Surface Functionalization of Fibers
Taiwan Textile Research Institute (TTRI); Sangtech Lab Inc.
COMet Technology for Ventilation Air Methane Abatement from Underground Coal Mines
Johnson Matthey; Core Natural Resources; Oak Ridge National Laboratory
Deimos: Advanced Reactor Testbed
Los Alamos National Laboratory
Electrified Plastic Pyrolysis Reactor (EPPR) for Jet Fuel and Diesel Production
Yale University; Purdue University; University of Maryland; Princeton University; Polymer-X Inc.
Electro-Lith
Argonne National Laboratory; General Motors LLC
Electrochemical CO2 Graphitization (ECOG)
Oak Ridge National Laboratory
Electroslag Additive Manufacturing (ESAM): High Productivity, Low Cost Metal Additive Manufacturing
Oak Ridge National Laboratory; ARC Specialties, Inc.
Flow-Ore™
Pacific Northwest National Laboratory
FlowVAM
Lawrence Livermore National Laboratory
FReTC HTS-Tape High-Current Single-Process Full-Size-Cabling
Massachusetts Institute of Technology, Plasma Science and Fusion Center; Brookhaven Technology Group Inc.; Tufts University, Mechanical Engineering Department
Gibco™ CTS™ Compleo™ Fill and Finish System
Thermo Fisher Scientific
Grayscale Lithography via Annealed Resin Engineering (GLARE)
Sandia National Laboratories (SNL)
High-Velocity (HiVe) Joining
Pacific Northwest National Laboratory
IonTwin™
Industrial Technology Research Institute (ITRI)
MAGMA: Magnetically Aligned Gap Magnet with Applied Fields
Oak Ridge National Laboratory; Ames National Laboratory; Critical Materials Innovation Hub; Orbis Electric
MS-PolyFuel™ Technology
Oak Ridge National Laboratory
Multiplexing Extrusion System (MExS)
Oak Ridge National Laboratory; University of Maine, Advanced Structures and Composites Center
NARI ReAl-Sorb System
National Atomic Research Institute (NARI); DIAN-TANG Resources & Materials Co., Ltd.; SHIANG-YING Refractories Co., Ltd.; Taoyuan District Agricultural Research and Extension Station, Ministry of Agriculture
Neutral Extractant Advanced Rare Earth Separation Technology (NEAREST)
Oak Ridge National Laboratory
Obsidian™
Path Robotics
PASTREE: Phosphoric Acid Sludge Treatment for Rare Earths Extraction
Oak Ridge National Laboratory; Florida Industrial and Phosphate Research Institute (FIPR)
Programmable Tri-Structural Isotropic (TRISO) Nuclear Fuel
Oak Ridge National Laboratory; TRISO-X; Arc Impact
PROTECT
Lawrence Livermore National Laboratory; Coastline Optics, Inc.
Pulsar-based Timing System – An Alternative Time Reference for Resilient Synchronization
University of Tennessee, Knoxville; Oak Ridge National Laboratory
Quantum Microsystems
MIT Lincoln Laboratory
Recycled Composite Oven
Oak Ridge National Laboratory; Whirlpool Corporation
RoboVision Caliper: Generalizable Laser Weld Inspection System
General Motors Research and Development
SATURN: Spectrally Augmented Thermal Understanding Reducing Nonconformance
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory; Johns Hopkins University
Single-Wafer High-Temperature SPM Tool
ACM Research
Studying-Polymers-On a-Chip (SPOC)
Lawrence Livermore National Laboratory
Supply Chain Intelligence Platform
Hitachi America, Ltd.
TeleSENSE™: Agentic AI Manufacturing Platform of Distributed Fiber-Optic Sensing Fibers
AiMiLi Inc.; University of Pittsburgh; Corning Incorporated
Terpenes Conversion to Aviation Fuel
Oak Ridge National Laboratory; Captis Aire LLC
Thermophilic One-Pot Bioconversion of PET Waste into Value-Added Aromatics
Oak Ridge National Laboratory; National Laboratory of the Rockies
Ultrasonic Acoustic Separation Platform (UltraSep)
Los Alamos National Laboratory
VIBRANT: Visual Benign Reactor as Analog for Nuclear Testing
Idaho National Laboratory
Water Tank Cleaning Robot
Hong Kong Productivity Council; VersaTech Energy Innovation Limited

Software/Services

5G Interference Canceler
MIT Lincoln Laboratory
AI-Rad Companion (AIRC) Prostate MR: AI-Driven Prostate Cancer Detection and Standardized Reporting
Siemens Healthineers AG
All Hazards Analysis (AHA) Framework
Idaho National Laboratory
ALTRIOS
National Laboratory of the Rockies; BNSF Railway; Southwest Research Institute; University of Texas at Austin; University of Illinois Urbana-Champaign
ARCADE
Sandia National Laboratories (SNL)
ARCH: Autonomous Robot Control Hierarchy
Los Alamos National Laboratory
ArtIMis: Artificial Intelligence for Mission
Los Alamos National Laboratory; University of Michigan; Georgia Institute of Technology; Massachusetts Institute of Technology; University of Texas at Austin; Ohio State University; NumFOCUS
ATLAS-Tx
Oak Ridge National Laboratory (ORNL); National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
AWARE: Multi-Event Grid Intelligence Platform for Wildfire Prevention and Resilience
Oak Ridge National Laboratory; Southern California Edison
Deliberate Motion Analytics (DMA) – A Deterministic Sensor Fusion Platform that Enhances Intrusion Detection
Sandia National Laboratories (SNL); Management Sciences Inc. (MSI)
Eco-VTrac: A Real-Time Energy Optimization System for Vehicles and Traffic Signals
Oak Ridge National Laboratory; National Laboratory of the Rockies (formerly National Renewable Energy Laboratory); Toyota Motor North America
FARM: Feasible Actuator Range Modifier
Argonne National Laboratory; Idaho National Laboratory
Fenix
Sandia National Laboratories (SNL); University of Tennessee’s Innovative Computing Laboratory
GeoWISE (Geothermal heat pump Web-based Integrated Simulation and Economic analysis tool)
Oak Ridge National Laboratory; Oklahoma State University
Hardware Assisted Kernel Compartmentalization (HAKC)
MIT Lincoln Laboratory
Igloo Embedded Linux Rehosting Platform
MIT Lincoln Laboratory; Northeastern University
IMPACT
Argonne National Laboratory
IntelliGlass™ – Multimodal Human-Centered Optimization Platform for Smart Glasses Interaction
Institute for Information Industry (III); HTC Corporation; National Taitung University
LAPIS
Sandia National Laboratories (SNL)
LuGo: An Enhanced Quantum Phase Estimation Implementation
Oak Ridge National Laboratory
Magnetite – Secure-by-Design Real-Time Operating System
MIT Lincoln Laboratory
Marine Artificial Intelligent Identification Navigation Assistance System
Ship and Ocean Industries R&D Center (SOIC); Merit Lilin Ent. Co., Ltd.
Matlantis
Matlantis
MENTOR-RL: A Foundation Model for Mechanism-Based Drug Discovery and Translational Biology
Oak Ridge National Laboratory; University of Tennessee
MetalAdapt Low-Carbon Decision System
Institute for Information Industry
NERIS — National Emergency Response Information System
UL Research Institutes’ Fire Safety Research Institute; U.S. Fire Administration (USFA); Department of Homeland Security Science and Technology Directorate (DHS S&T)
NeuroFEM
Sandia National Laboratories (SNL)
OmniDrive – Intelligent Safety Driving System
Automotive Research & Testing Center
Pele Suite of Exascale Reacting Flow Codes
National Laboratory of the Rockies; Sandia National Laboratories; Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL); Oak Ridge National Laboratory (ORNL); Argonne National Laboratory (ANL); Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL)
RadSim
Lawrence Livermore National Laboratory
Reconductoring Economic and Financial Analysis (REFA) Tool
Lawrence Berkeley National Laboratory
SeQUeNCe: Simulator of QUantum Network Communication
Argonne National Laboratory; Illinois Institute of Technology; Encore Consulting Services, Inc.
TAOS
Lawrence Livermore National Laboratory
TELEIOS-BATT: Battery Diagnostic and Prognostic Toolset
Idaho National Laboratory
TOF-CGI
Lawrence Berkeley National Laboratory
Tritium Migration Analysis Program: TMAP8
Idaho National Laboratory; Oak Ridge National Laboratory
Vision Shepherd
Institute for Information Industry (III); Foxconn Interconnect Technology Limited (FIT)
Viz Subdural Plus™
Viz.ai

Tell Us What You Think!

Related Articles Read More >

Search R&D World