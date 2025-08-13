A total of 158 Finalists for the 2025 R&D 100 Awards have been announced by R&D World. Now in its 63rd year, this renowned global science and innovation competition drew entries from 13 countries/regions. This year’s esteemed judging panel featured 54 respected industry professionals from across the globe.
The Finalists are listed below by category, then alphabetically by submission name, and include the primary submitting organization, followed by any co-developing organizations, as provided to R&D World.
Announcements coming soon:
- Special Recognition Medalists
- Professional Award Winners
- R&D 100 Winners
Please note: Special Recognition and Professional Awards categories do not have “Finalists,” so today’s release applies only to the R&D 100 product categories.
The 2025 R&D 100 gala banquet will be held at the Marriott at McDowell Mountains in Scottsdale, Arizona on November 20, 2025.
A sincere congratulations from our whole staff to all of this year’s Finalists. Being named a Finalist is a significant achievement. Well done! All Finalist, Winner, and additional logos are available for download here.
R&D 100 Finalists of 2025
The 158 Finalists listed below are grouped by category and alphabetically by submission name. Winners (a subset of these Finalists) will be announced next week.
Analytical/Test
Bruker Switzerland AG
Abbott
Nirrin Technologies
Industrial Technology Research Institute (ITRI); Shinkong Synthetic Fibers Corp. Ossaware Biotech Co., Ltd Taiwan Textile Research Institute
Sandia National Laboratories (SNL)
NASA Langley Research Center; RH Technologies, LLC
National Atomic Research Institute (NARI); Professor Lee Yuan-Chuan; NTUH; Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Abbott
Sandia National Laboratories (SNL)
Oak Ridge National Laboratory
Raith GmbH; Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
PHC Corporation, part of PHC Group
Midmark
Lawrence Livermore National Laboratory
Sandia National Laboratories (SNL)
MIT Lincoln Laboratory
Scale Biosciences
Argonne National Laboratory; Kyma Technologies
Inventia Life Science
Quanterix Corporation
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Tescan Group
MIT Lincoln Laboratory
Infleqtion
BrightSpec
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Abbott
Protochips, Inc.
Applied Isotope Technologies, Inc.; Indiana University of Pennsylvania; Indiana University of Pennsylvania Research Institute
Oak Ridge National Laboratory; The Sexton Corporation; NOVO DR
University of Tennessee at Knoxville; Oak Ridge National Laboratory
Keyence Corporation of America
Los Alamos National Laboratory
Waters Corporation
IT/Electrical
Mitsubishi Electric Corporation
Sandia National Laboratories (SNL)
Sandia National Laboratories (SNL); WearableDose Inc.
Los Alamos National Laboratory
Idaho National Laboratory
Institute for Information Industry (Iii); National Taiwan University of Science and Technology; Auray Technology Corporation; Reign Technology Corporation; National Taitung University
Gowell International, LLC
Los Alamos National Laboratory; SK hynix
Oak Ridge National Laboratory; BorgWarner, Inc.
Pacific Northwest National Laboratory
National Renewable Energy Laboratory (NREL)
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited; Housing Authority and Housing Bureau, Government of the Hong Kong Special Administrative Region
Los Alamos National Laboratory; United States Air Force Academy
University of Pittsburgh; Corning Inc.; AiMiLi Inc.
MIT Lincoln Laboratory
University of Pittsburgh; National Energy Technology Laboratory; Sensible Photonics
Sandia National Laboratories (SNL); Public Service Company of New Mexico (PNM); Sierra Nevada Corporation (SNC); Texas A&M University
Mechanical/Materials
Savannah River National Laboratory; Silica-X, Inc.
Axalta Coating Systems
DuPont
Oak Ridge National Laboratory
National Renewable Energy Laboratory (NREL); Tereform; University of Wisconsin–Madison; Massachusetts Institute of Technology; Oak Ridge National Laboratory
National Renewable Energy Laboratory (NREL); Blue Frontier, Inc.
Southwest Research Institute; Copeland
Euclid Beamlabs, LLC; BYC Technologies, LLC
Gadolyn, Inc.; Ce-Ri-SS Materials, LLC; DARPA
Argonne National Laboratory
Tata Steel Limited
Axalta Coating Systems
DuPont Personal Protection
Pacific Northwest National Laboratory
APh ePower Co., Ltd.
General Motors, LLC
Touchstone Research Laboratory, Ltd.
DuPont Water Solutions
Oak Ridge National Laboratory
Sabic
Hong Kong Productivity Council; 10A Limited
Oak Ridge National Laboratory; Soteria Battery Innovation Group
Argonne National Laboratory
Oak Ridge National Laboratory
Dow Europe GmbH
Los Alamos National Laboratory; Idaho National Laboratory
Sandia National Laboratories (SNL); Sandia National Laboratories
Lake Shore Cryotronics, Inc.
Taiwan Textile Research Institute (TTRI); Wild Bear Technology Co., Ltd; Carilex Medical Inc.; Charn Tai Machinery Industry Co., Ltd.
Sandia National Laboratories (SNL); University of Texas at Austin; Tetramer Technologies, Inc.
General Motors, LLC; Oak Ridge National Laboratory (ORNL); The Ohio State University (OSU); Michigan Technological University (MTU); ECK Industries Inc (ECK); Southwest Research Institute (SwRI); Northfield Manufacturing, Inc (Northfield); Wolverine Bronze Company (WBC); International Casting Company (ICC); CWC Textron Company (CWC)
MIT Lincoln Laboratory
Milliken & Company
Ames National Laboratory; Critical Materials Innovation Hub
Oak Ridge National Laboratory; Nortek Global HVAC (Rheem Manufacturing Company); Copeland
Nano and Advanced Materials Institute, Ltd.; E-nano (Guangdong) Material Technology Co., Ltd.
Oak Ridge National Laboratory; Cummins, Inc.
Oak Ridge National Laboratory; The University of Utah
Nano and Advanced Materials Institute, Ltd.
National Energy Technology Laboratory (NETL)
Oak Ridge National Laboratory
Collagen Matrix, Inc. dba Regenity Biosciences
The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel
Sabic
Industrial Technology Research Institute (Itri)
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory; Life Solution Team, Samsung Research
Dow Silicones Corporation; Dow Coating Materials, Dow Analytical Sciences, & Dow Construction Chemicals
Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC)
Swancor Holding Co., Ltd.; Industrial Technology Research Institute (Itri)
Nano and Advanced Materials Institute, Ltd.; Henan Xinlianxin Chemicals Group Co. Ltd.
The Dow Chemical Company
Oak Ridge National Laboratory
Lawrence Livermore National Laboratory; Advanced hCMOS Systems (AHS), Sandia National Laboratories (SNL)
Torus, Inc.
DuPont Semiconductor Technologies Lithography
General Motors, LLC
Argonne National Laboratory
Vitro Architectural Glass
University of Pittsburgh; CorePower Magnetics; NASA Glenn Research Center; Raytheon Technologies
Singtex Group; Industrial Technology Research Institute (Itri)
Other
Sandia National Laboratories (SNL)
HP, Inc.; Adobe
Process/Prototyping
Industrial Technology Research Institute (Itri); Taiwan Polymer Material Company
Oak Ridge National Laboratory
MIT Lincoln Laboratory
Argonne National Laboratory
National Renewable Energy Laboratory (NREL)
Dow Wire & Cable, Packaging & Specialty Plastics – The Dow Chemical Company
Oak Ridge National Laboratory
Industrial Technology Research Institute (Itri); AU Optronics Corporation; Pegatron Corporation; Yomura Technologies, Inc.
Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge National Laboratory; Solidion Technology Inc. (STI)
Ableprint Technology Company
Oak Ridge National Laboratory; Okuma America Corporation
Sandia National Laboratories (SNL)
Oak Ridge National Laboratory
Lawrence Livermore National Laboratory; Purdue University
National Energy Technology Laboratory (NETL)
Oak Ridge National Laboratory
Lawrence Livermore National Laboratory; Stanford University
Oak Ridge National Laboratory
Los Alamos National Laboratory
Idaho National Laboratory
West Virginia University; Oak Ridge National Laboratory; GE Vernova; University of Nebraska – Lincoln; Carpenter Additive
Yale University; University of Maryland College Park; University of Connecticut; Princeton University; Princeton Plasma Physics Laboratory; USPlasma, Inc.
Software/Services
Siemens Medical Solutions
Pacific Northwest National Laboratory
Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC)
Sandia National Laboratories (SNL)
Oak Ridge National Laboratory; General Motors; Electric Power Research Institute; Ingalls Shipbuilding, a Division of HII
Oak Ridge National Laboratory; Hewlett Packard Enterprise
NASA Glenn Research Center
HyperSpectral Corp.
MIT Lincoln Laboratory
MIT Lincoln Laboratory
Oak Ridge National Laboratory; National Institute of Standards and Technology
Argonne National Laboratory; Massachusetts Institute of Technology
PI (Physik Instrumente), L.P
MIT Lincoln Laboratory
MIT Lincoln Laboratory; U.S. Space Force Space Systems Command
Siemens Healthineers AG
Oak Ridge National Laboratory; ZEISS
Idaho National Laboratory
Oak Ridge National Laboratory; National Institute of Environmental and Health Sciences
Institute for Information Industry (Iii)
Viz.ai, Inc.
