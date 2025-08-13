Research & Development World

R&D 100 FinalistA total of 158 Finalists for the 2025 R&D 100 Awards have been announced by R&D World. Now in its 63rd year, this renowned global science and innovation competition drew entries from 13 countries/regions. This year’s esteemed judging panel featured 54 respected industry professionals from across the globe.

The Finalists are listed below by category, then alphabetically by submission name, and include the primary submitting organization, followed by any co-developing organizations, as provided to R&D World.

Announcements coming soon:

  • Special Recognition Medalists
  • Professional Award Winners
  • R&D 100 Winners

Please note: Special Recognition and Professional Awards categories do not have “Finalists,” so today’s release applies only to the R&D 100 product categories.

The 2025 R&D 100 gala banquet will be held at the Marriott at McDowell Mountains in Scottsdale, Arizona on November 20, 2025.

A sincere congratulations from our whole staff to all of this year’s Finalists. Being named a Finalist is a significant achievement. Well done! All Finalist, Winner, and additional logos are available for download here.

R&D 100 Finalists of 2025

The 158 Finalists listed below are grouped by category and alphabetically by submission name. Winners (a subset of these Finalists) will be announced next week.

Analytical/Test

3 mm Multinuclear Inverse CryoProbe for NMR Spectroscopy
Bruker Switzerland AG
Abbott Liberta RC™ deep brain stimulation (DBS) system
Abbott
Atlas
Nirrin Technologies
Bio-inspired ligament scaffold (BILS)
Industrial Technology Research Institute (ITRI); Shinkong Synthetic Fibers Corp. Ossaware Biotech Co., Ltd Taiwan Textile Research Institute
CHXI-MMT (Colorized Hyperspectral X-Ray Imaging with Multi-Metal Targets)
Sandia National Laboratories (SNL)
Compact, Self-Aligned Focusing Schlieren System (SAFS)
NASA Langley Research Center; RH Technologies, LLC
Dolacga Empowers Every Liver Function Decision
National Atomic Research Institute (NARI); Professor Lee Yuan-Chuan; NTUH; Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Esprit™ BTK Everolimus Eluting Resorbable Scaffold System (Esprit™ BTK System)
Abbott
Fentanyl Analog Independent Detector (FAID)
Sandia National Laboratories (SNL)
xHELIOS: A Modular Platform for Lab-Scale X-ray Operando Studies of Laser Powder Bed Fusion
Oak Ridge National Laboratory
IONMASTER
Raith GmbH; Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
LiCellMo®, a live cell metabolic pathway analyzer
PHC Corporation, part of PHC Group
Midmark® Steam Sterilizers
Midmark
Monolithic Telescopes
Lawrence Livermore National Laboratory
Octet
Sandia National Laboratories (SNL)
Quantum Diamond Magnetic Cryomicroscope
MIT Lincoln Laboratory
QuantumScale Single Cell RNA Kits
Scale Biosciences
RADXtract: Extracting root-cause failure mechanisms of semiconductor devices in extreme environments
Argonne National Laboratory; Kyma Technologies
RASTRUM Allegro
Inventia Life Science
Simoa® BD-Tau Advantage PLUS Assay
Quanterix Corporation
SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit to help biopharmaceutical manufacturers get medicines into the hands of caregivers and patients faster.
Thermo Fisher Scientific, Inc.
TESCAN AMBER X 2 Powered by Mistral™ Plasma FIB column
Tescan Group
Tactical Optical Spherical Sensor for Interrogating Threats
MIT Lincoln Laboratory
The Juniper doubleMOT
Infleqtion
The spectraMRR by BrightSpec
BrightSpec
Thermo Fisher Scientific Thermo Scientific™ KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Thermo Scientific™ Stellar™ mass spectrometer
Thermo Fisher Scientific, Inc.
TriClip™ Transcatheter Edge-to-Edge Repair (TEER) System
Abbott
Triton AX – In Situ Heating and Cooling Electrochemical Cell for TEM
Protochips, Inc.
Two Orders of Magnitude of Sensitivity Improvement for all Mass Spectrometers and Quantitative Dried Blood Cards, Equivalent to Phlebotomy Blood Measurements
Applied Isotope Technologies, Inc.; Indiana University of Pennsylvania; Indiana University of Pennsylvania Research Institute
Underwater X-ray Imaging System
Oak Ridge National Laboratory; The Sexton Corporation; NOVO DR
Universal GridEdge Analyzer (UGA)
University of Tennessee at Knoxville; Oak Ridge National Laboratory
VL-800 Series 3D Scanner CMM with AI
Keyence Corporation of America
Vibration Intelligence Systems for Industrial Operations and Networks (VISION)
Los Alamos National Laboratory
Waters GTxResolve Premier SEC 1000
Waters Corporation

IT/Electrical

A motor system for railway vehicles that achieves both low power consumption and resource conservation.
Mitsubishi Electric Corporation
Electro-Optical Sensor (EOS) for High-Energy Environments and Applications
Sandia National Laboratories (SNL)
Electronic Polymer Dosimeter for Radiotherapy (EPDR)
Sandia National Laboratories (SNL); WearableDose Inc.
EpiEarth: Epidemiological & Earth-System Integrated Model for Vector-Borne Disease Risk Prediction
Los Alamos National Laboratory
Griffin: A Muiltiphysics Modeling and Simulation Tool for Advanced Nuclear Reactors
Idaho National Laboratory
Heterogeneous AI-Driven RAN Platform for Network Resilience and Intelligent Energy-QoS Management
Institute for Information Industry (Iii); National Taiwan University of Science and Technology; Auray Technology Corporation; Reign Technology Corporation; National Taitung University
MPAC (Multi-Pipe Azimuthal Corrosion Tool)
Gowell International, LLC
Object-based Computational Storage System (OCSS)
Los Alamos National Laboratory; SK hynix
Rotary Transformer for Brushless and Permanent Magnet–Free Electric Motors
Oak Ridge National Laboratory; BorgWarner, Inc.
SHAD-TAGS+: Smallest High-performance Acoustic Devices Transforming Aquatic Global Solutions
Pacific Northwest National Laboratory
Smaller, Smarter, Faster, Stronger: How a Breakthrough Power Module Will Build a More Efficient and Affordable Electrical World
National Renewable Energy Laboratory (NREL)
Smart Optics for Modular Integrated Construction (MiC) Precision Positioning
Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited; Housing Authority and Housing Bureau, Government of the Hong Kong Special Administrative Region
Spacecraft Speedometer
Los Alamos National Laboratory; United States Air Force Academy
TeleSense Technology
University of Pittsburgh; Corning Inc.; AiMiLi Inc.
WiSPR: Wideband Selective Propagation Radar
MIT Lincoln Laboratory
eMission Critical Sensor
University of Pittsburgh; National Energy Technology Laboratory; Sensible Photonics
griDNA
Sandia National Laboratories (SNL); Public Service Company of New Mexico (PNM); Sierra Nevada Corporation (SNC); Texas A&M University

Mechanical/Materials

Advanced Engineered Cellular Magmatics
Savannah River National Laboratory; Silica-X, Inc.
Axalta‘s Fast Cure Low Energy Collision Repair Paint System
Axalta Coating Systems
BETATECH™ BESS – High-performance Thermal Interface Materials for Efficient Heat Management in Battery Energy Storage Systems
DuPont
Boron Nitride–Enabled Handling Hydrogen at Scale Using Liquid-Based Hydrogen Carriers
Oak Ridge National Laboratory
Chemical Oxidation: A Platform for Valorizing Hard-to-Recycle and Mixed Plastics
National Renewable Energy Laboratory (NREL); Tereform; University of Wisconsin–Madison; Massachusetts Institute of Technology; Oak Ridge National Laboratory
Cooler Buildings, Stronger Grid: The World’s First Energy Storing Efficient Air Conditioner
National Renewable Energy Laboratory (NREL); Blue Frontier, Inc.
Copeland Oil-free Centrifugal Compressor
Southwest Research Institute; Copeland
Cost-Effective Advanced HPHT Diamond Growth Technology for Quantum and Electronic Applications
Euclid Beamlabs, LLC; BYC Technologies, LLC
D-DIRECT Direct to Alloy Multi-Component Co-Reduction Technology for Critical Minerals
Gadolyn, Inc.; Ce-Ri-SS Materials, LLC; DARPA
Defect-Free LiNiO2 and Derivatives as High-Performance Lithium-Ion Cathodes
Argonne National Laboratory
Design and Development of API X65 H for hydrogen transportation.
Tata Steel Limited
Driving Customer Efficiency with Complete Coating Solutions for Cabinet Face Frames
Axalta Coating Systems
DuPont™ Tychem® 6000 SFR combines market-leading chemical protection with secondary flame resistance in a durable, lightweight garment for use in multi-hazard environments
DuPont Personal Protection
EEMPA – a Next Generation Carbon Capture Solvent Technology
Pacific Northwest National Laboratory
Elevator Regenerative Power System
APh ePower Co., Ltd.
Extreme Fast Charging and Affordable Cell for Electric Vehicles
General Motors, LLC
Faraday™ Thermal Protection Systems
Touchstone Research Laboratory, Ltd.
FilmTec™ Fortilife™ XC160 Membrane for Wastewater Treatment
DuPont Water Solutions
Flexible Embedded Phase Change Material Thermal Energy Storage Heat Pump Water Heater
Oak Ridge National Laboratory
Globally First Intumescent Fire-retardant Long-glass filled PP for Large Electric Vehicle Battery Pack Enclosures
Sabic
GrapheneGuard Ultra-breathable Antimicrobial Graphene Nanofibre for Medical PPE
Hong Kong Productivity Council; 10A Limited
High Energy Density Lithium-Ion Batteries with Extreme Fast Charging Capability Based on Metalized Polymer Current Collectors
Oak Ridge National Laboratory; Soteria Battery Innovation Group
High Temperature Hydride Moderator Containment
Argonne National Laboratory
HyPoCap: Oxygen-Rich, Hyperporous Carbon for Revolutionary Energy Storage
Oak Ridge National Laboratory
Innovative Polyethylene of Raised Temperature resistance (PE-RT Type I) for domestic, commercial and industrial pipe applications in surface heating and heat recovery systems.
Dow Europe GmbH
LAROMance: Los Alamos Reduced Order Models for Advanced Nonlinear Constitutive Equations
Los Alamos National Laboratory; Idaho National Laboratory
LEAP-L
Sandia National Laboratories (SNL); Sandia National Laboratories
Lake Shore Cryotronics Infinite Helium
Lake Shore Cryotronics, Inc.
Looping Nylon Technique: no virgin material from recycled fiber to recycle membranes
Taiwan Textile Research Institute (TTRI); Wild Bear Technology Co., Ltd; Carilex Medical Inc.; Charn Tai Machinery Industry Co., Ltd.
Low Coefficient of Thermal Expansion (CTE) Molecules to Resolve Thermal Expansion Problems in Polymers
Sandia National Laboratories (SNL); University of Texas at Austin; Tetramer Technologies, Inc.
Low Mass and High Efficiency (LMHE) Medium-Duty Truck Engine
General Motors, LLC; Oak Ridge National Laboratory (ORNL); The Ohio State University (OSU); Michigan Technological University (MTU); ECK Industries Inc (ECK); Southwest Research Institute (SwRI); Northfield Manufacturing, Inc (Northfield); Wolverine Bronze Company (WBC); International Casting Company (ICC); CWC Textron Company (CWC)
MAScOT: Modular, Agile, Scalable Optical Terminal
MIT Lincoln Laboratory
Milliken Assure™ Moisture Barrier
Milliken & Company
MnBi-based Rare-Earth-Free Permanent Magnet
Ames National Laboratory; Critical Materials Innovation Hub
Multi-functional building equipment satisfying all home comforts in cold climates
Oak Ridge National Laboratory; Nortek Global HVAC (Rheem Manufacturing Company); Copeland
Multifunctional Gel-free Binder for high performance batteries with high Ni content cathodes
Nano and Advanced Materials Institute, Ltd.; E-nano (Guangdong) Material Technology Co., Ltd.
Nano Extreme Temperature (NeXT) Steel: Balancing Thermal Properties, Oxidation Resistance and Extreme High Temperature Strength for Advanced Energy & Manufacturing Applications
Oak Ridge National Laboratory; Cummins, Inc.
Next-Gen High-Performance Polyiso Foam Insulation
Oak Ridge National Laboratory; The University of Utah
NuHip: Body-fitting, Comfortable Hip Protector for Bone Fracture Prevention
Nano and Advanced Materials Institute, Ltd.
Plastic Upcycled Synthetic Graphite (PLUS-Graphite)
National Energy Technology Laboratory (NETL)
Recyclable Polyester Thermosets and Reinforced Composites
Oak Ridge National Laboratory
RejuvaKnee™, a novel meniscal repair device
Collagen Matrix, Inc. dba Regenity Biosciences
Repurposing Beverage and Fruit Waste as Biocellulose Fibre and Leather-like Film
The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel
SABIC’s LNP™ ELCRES™ NP Copolymers: World’s First UL Certified Non-PFAS Flame-Retardant Polycarbonate Resins
Sabic
STAR™: A Sparked Tip-array Activated Reaction Module for Green Gas Generation
Industrial Technology Research Institute (Itri)
Scalable, Energy Efficient CHESS Thin‑Film Thermoelectric Refrigerator
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory; Life Solution Team, Samsung Research
Si-Based Binder: Transforming the Market for Industrial Thermal Insulation & Personnel Protection
Dow Silicones Corporation; Dow Coating Materials, Dow Analytical Sciences, & Dow Construction Chemicals
Smart System of Electrical Discharge Machining (SSEDM)
Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC)
Sustainable Solution for Zero-Waste Copper-Clad Laminates
Swancor Holding Co., Ltd.; Industrial Technology Research Institute (Itri)
Sustained Anti-fogging and Anti-microbial Agricultural Film for Greenhouses
Nano and Advanced Materials Institute, Ltd.; Henan Xinlianxin Chemicals Group Co. Ltd.
TRITON™ FCX Surfactants
The Dow Chemical Company
Thermal Energy Storage Systems Including Anisotropic Thermal Conductive Carbon Fibers for Enhancing Thermal Efficiency of Phase Change Materials
Oak Ridge National Laboratory
Time-Resolved Diffraction for NIF (National Ignition Facility)
Lawrence Livermore National Laboratory; Advanced hCMOS Systems (AHS), Sandia National Laboratories (SNL)
Torus Spin Flywheel Energy Storage System
Torus, Inc.
UV26GNF a non-Fluorine Lithography formulation
DuPont Semiconductor Technologies Lithography
Ultra-Robust Silicon All-Solid-State Battery
General Motors, LLC
Ultra-stable and Low-Cost Dual-Gradient Cathode for High-Performance All-Electric Vehicles
Argonne National Laboratory
VacuMax™ Vacuum Insulating Glass (VIG)
Vitro Architectural Glass
VulcanAlloy
University of Pittsburgh; CorePower Magnetics; NASA Glenn Research Center; Raytheon Technologies
Waterproof and breathable film derived from PET/PU composite and blend waste textiles.
Singtex Group; Industrial Technology Research Institute (Itri)

Other

CHEM-WAVES
Sandia National Laboratories (SNL)
HP Z Captis
HP, Inc.; Adobe

Process/Prototyping

AI-WaJe™, An AI-optimized water jet system for producing high-activity rubber powder from waste tires.
Industrial Technology Research Institute (Itri); Taiwan Polymer Material Company
BIPHASICS: Point-Source CO2 Capture with Biphasic Solvents
Oak Ridge National Laboratory
Bumpless Integration of Chiplets to AI-Optimized Fabric
MIT Lincoln Laboratory
Cathode Upcycling to Increase the Energy Density of Directly Recycled Cathode Materials
Argonne National Laboratory
Collective Consensus Control (C3) Wind Farm Optimization Technology
National Renewable Energy Laboratory (NREL)
Development of Improved Processing of Cable Jacket Materials with Elimination of PFAS Containing Processing Aids
Dow Wire & Cable, Packaging & Specialty Plastics – The Dow Chemical Company
Digital Architecture to Manufacture Dual-Functional Structural Alloys with Tailored Strength and Corrosion Resistance
Oak Ridge National Laboratory
ESIE™ — A smart surface platform enabling seamless integration of electronics into 3D freeform designs
Industrial Technology Research Institute (Itri); AU Optronics Corporation; Pegatron Corporation; Yomura Technologies, Inc.
Electrochemical CO2 Graphitization (ECOG)
Oak Ridge National Laboratory
Electrochemical Graphitization in Molten Salts (E-GRIMS): A Game Changer for Sustainable Graphite Production
Oak Ridge National Laboratory; Solidion Technology Inc. (STI)
EvoRTS: Revolutionizing AI-Chip Packaging with Flux and Void Elimination
Ableprint Technology Company
Future Foundries: A Foundational Research Platform for the Integration of Emerging Systems
Oak Ridge National Laboratory; Okuma America Corporation
Hafnia Gate Dielectrics for Energy Conversion
Sandia National Laboratories (SNL)
Hybrid catalytic process intensification design for formic acid production
Oak Ridge National Laboratory
In-air Drop Encapsulation Apparatus (IDEA)
Lawrence Livermore National Laboratory; Purdue University
MAST-FCC – Microwave-Assisted Solids-to-Fuels & Chemical Conversion
National Energy Technology Laboratory (NETL)
MF-SSLC: Metal Foam Based Separate Sensible and Latent Cooling
Oak Ridge National Laboratory
MetaLitho3D: Metaoptics-enabled Large-scale 3D Nanolithography
Lawrence Livermore National Laboratory; Stanford University
Plant RNA Vision: A Biosensor for Live RNA Imaging in Plants
Oak Ridge National Laboratory
Platform to Accelerate Discovery of Tailored Industrial Enzymes (PAD-TIE)
Los Alamos National Laboratory
ReNuFiber
Idaho National Laboratory
SAM+J: Solid-state Additively Manufactured Transition Joints for Extreme Environment
West Virginia University; Oak Ridge National Laboratory; GE Vernova; University of Nebraska – Lincoln; Carpenter Additive
Uniform, ultrahigh-temperature, stable plasma apparatus
Yale University; University of Maryland College Park; University of Connecticut; Princeton University; Princeton Plasma Physics Laboratory; USPlasma, Inc.

Software/Services

AI Abdomen: Fast, Reliable, and Reproducible Ultrasound Imaging
Siemens Medical Solutions
AI-Enabled Power Grid Planning: Enhancing Resilience, Reliability, and Security
Pacific Northwest National Laboratory
AI-Guided Interactive Speech-Language Therapy System
Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC)
Bleeding Materials & Enclosures
Sandia National Laboratories (SNL)
DR-Weld: A High-Performance Digital Reality Simulation Tool of Large-Scale Welding and Additive Manufacturing
Oak Ridge National Laboratory; General Motors; Electric Power Research Institute; Ingalls Shipbuilding, a Division of HII
ExaDigiT: A Digital Twin Framework for Data Centers
Oak Ridge National Laboratory; Hewlett Packard Enterprise
High-Rate Delay Tolerant Networking (HDTN) Network Operations Release
NASA Glenn Research Center
HyperSpectral’s SpecAI Platform
HyperSpectral Corp.
Intelligent Tornado Prediction Engine (ITORPE)
MIT Lincoln Laboratory
Lincoln Laboratory Radio Frequency Situational Awareness Model
MIT Lincoln Laboratory
PRESTO: Privacy REcommendation and SecuriTy Optimization
Oak Ridge National Laboratory; National Institute of Standards and Technology
OpenMC: A Simulation Toolkit for Next-Generation Nuclear Design
Argonne National Laboratory; Massachusetts Institute of Technology
PILightning: A Disruptive Control Algorithm for Production Scale Photonic Integrated Circuit Probe and Test
PI (Physik Instrumente), L.P
Probabilistic Investigation of Resource Allocation in Networks of Hierarchical Agents (PIRANHA)
MIT Lincoln Laboratory
Protected Anti-jam Tactical SATCOM (PATS) Key Management System Prototype
MIT Lincoln Laboratory; U.S. Space Force Space Systems Command
Siemens Healthineers Prostate MR AI Device
Siemens Healthineers AG
Simurgh: AI-Powered Framework for Fast and Accurate Computed Tomography of Dense and Complex Components
Oak Ridge National Laboratory; ZEISS
Storm-DEPART (Damage Estimate Prediction and Recovery Tool)
Idaho National Laboratory
TranscriptoAI: Translating Omics with AI
Oak Ridge National Laboratory; National Institute of Environmental and Health Sciences
VisionSafe
Institute for Information Industry (Iii)
Viz ICH Plus Uses AI to Accurately Measure Brain Bleeds, Ensuring That Patients Receive the Right Treatment Fast
Viz.ai, Inc.

